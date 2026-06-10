Почти 30 тыс человек воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье»

Около 30 тыс. жителей воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье» с момента его запуска, совершив почти 133 тыс. действий по выбору площадок для регистрации брака. В этом свадебном сезоне почти 2 тыс. пар планируют провести церемонии на выездных локациях региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Портал «Свадьба в Подмосковье» стал виртуальным гидом для пар, готовящихся к торжеству. Сейчас на нем представлено более 80 площадок по всему региону — от исторических усадеб до современных лофтов и парков на берегах озер. Пользователи могут отфильтровать варианты по бюджету, числу гостей и архитектурному стилю, а также подать заявку на проведение свадьбы на собственной локации.

«Почти 2 тыс пар планируют пожениться в этот свадебный сезон на выездных площадках Подмосковья. Мы запустили портал, чтобы у каждой пары была возможность найти площадку, которая подходит именно им», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По данным ведомства, в числе самых востребованных площадок — парк «Патриот» в Одинцовском округе, парк имени Олега Степанова в Серпухове, загородный клуб «ARTILAND» в Балашихе, усадьба «Гребнево» в Щелкове и культурно-просветительский центр «Дубровицы» в Подольске. Открытые локации, в том числе парковые зоны, доступны для регистрации брака в свадебный сезон с мая по сентябрь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.