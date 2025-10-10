Почти 30 фактов замусоривания детских площадок выявили в Подмосковье в сентябре

Порядка 30 фактов несоблюдения чистоты и порядка выявлено за сентябрь на территории Московской области благодаря новому алгоритму выявления нарушений на детских игровых комплексах. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Новый подход к выявлению нарушителей на детских площадках с использованием системы «Безопасный регион» министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области применяется с этого года.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, алгоритм разработан с целью предотвращения правонарушений, совершаемых недобросовестными гражданами. Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий осуществляется определение персональных данных, после чего граждан привлекают к ответственности.

Так, с начала мая при помощи камер в регионе зафиксировано уже порядка 190 фактов замусоривания игровых комплексов физическими лицами. Порядка 30 из них зафиксировано только в сентябре.

За сброс мусора на детских площадках для граждан предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. На данный момент общая сумма штрафов, выписанная нарушителям, составила более 30 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.