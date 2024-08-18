Почти 30 дворовых территорий благоустроили в Люберцах в этом году

В городском округе Люберцы в рамках региональной программы по ремонту дворовых территорий завершили благоустройство 27 дворов, сообщили в местной администрации.

По информации министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, очередной этап программы по ремонту дворовых территорий завершен в Подмосковье. Работы по благоустройству ещё 27 дворов проведены на территории городского округа Люберцы. Восемь из них отремонтировано в городе, еще 19 — в поселках Малаховка, Октябрьский, Томилино и Красково», — говорится в сообщении.

До 30 августа 2024 года на портале госуслуг проходит опрос по теме благоустройства придомовых территорий. На сайте можете сделать выбор наиболее предпочтительных элементов благоустройства в своем дворе.

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