Почти 3 тыс заявлений на согласование схем рекламного оформления подали в Подмосковье

Собственники зданий, строений, сооружений Московской области могут согласовать схему информационно-рекламного оформления онлайн на региональном портале. Услугой воспользовались почти 3 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Схема информационно-рекламного оформления нужна для сохранения облика фасада здания. Она должна содержать данные о размещении и размерах информационных и рекламных конструкций.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Другое». Получить ее могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней. Решение по услуге придет заявителю в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.