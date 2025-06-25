Почти 3 тыс детских игровых площадок отремонтировали в Подмосковье с начала лета

Контроль за состоянием детских игровых зон проводится министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно, а в случае выявления дефектов, инспекторы ведомства направляют для оперативного устранения балансодержателям объекта. Так, с начала лета в регионе провели ремонт порядка 3 тыс. детских площадок. К примеру, отремонтировали 500 единиц качелей и 588 горок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество отремонтированных площадок зафиксировано в:

Подольске — 355;

Балашихе — 287;

Серпухове — 217.

«На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, в свою очередь, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Во время инспекций особое внимание уделяется:

надежному закреплению всех игровых элементов;

исправности механизмов;

целостности оплетки качелей;

состоянию покрытия площадок.

Если вы обнаружили дефекты на ДИП — сообщите в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.