Почти 3 тыс человек посетили карусель в Одинцове на прошлой неделе

С 8 по 14 апреля карусель в Одинцовском округе посетили более 2 900 человек. Карусель стала третьей по востребованности на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Карусель находится на Центральной площади в городском округе Одинцово. Неповторимый облик художественному оформлению карусели придал художник и дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Аттракцион установлен по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в детском сквере в центре города. Карусель работает ежедневно. Покататься на ней можно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.