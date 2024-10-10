Почти 3 метра: ученые получили интересные данные о крупнейшей многоножке Земли

Ученым из Университета Клода Бернара Лиона во Франции удалось заполучить новые данные об артроплевре — существе длиной примерно 2,7 метра, считающемся самой крупной многоножкой Земли. У нее несколько десятков пар ног, сообщает «МИР 24» .

Эксперты считают, что артроплевры жили на планете 314-290 миллионов лет назад, в позднем каменном периоде. Сейчас о них можно судить лишь по окаменевшим панцирям. Строение мягких тканей этих многоножек долго оставалось неизученным.

Во время нового исследования ученые изучили ископаемые образцы сохранившихся молодых особей артроплевры, которые нашли на французском угольном месторождении в 1980-х годах. Благодаря открытию удалось узнать, как выглядела голова почти 3-метровой многоножки.

По словам ученых, головой антроплевры была «луковица» в форме круга с двумя короткими усами, выпуклыми глазами и небольшим ртом. Питались многоножки-гиганты корой и листьями.