Около 27 тыс учеников примут школы Сергиево-Посадского округа в новом учебном году

В администрации Сергиево-Посадского городского округа на «Часе образования» с директорами школ рассмотрели вопросы подготовки к новому 2024-2025 учебному году. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории Сергиево-Посадского городского округа в новом учебном году почти 27 тысяч учащихся, из них около 2,9 тысяч –первоклассников.

Основными задачами на последний месяц является завершение ремонтных работ, в действующих школах, открытие двух школ новостроек и окончание капитального ремонта школы № 4.

Обсудили вопросы привлечения в школы новых педагогов, комплектование фондов школьных библиотек учебниками и организацию питания обучающихся.

«Для эффективной подготовки к новому учебному году „Час образования“ будет проводится на регулярной основе», — сказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа, начальника управления образования Ольга Константиновна Дударева.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.