Почти 25 тыс заявок на регистрацию спецтехники поступило на госуслуги Подмосковья

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 25 тыс. заявлений на регистрацию самоходных машин и других видов техники. Об этом сообща пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет». В рамках нее можно подать заявление на регистрацию техники, снятие ее с учета, внесение изменений в регистрационные данные, выдачу справки о регистрации, а также получение знака «Транзит».

Получить услугу могут физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники. Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и оплатить госпошлину. Размер госпошлины зависит от основания для обращения.

Отметим, также подать заявление на регистрацию самоходных машин и других видов техники можно онлайн в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.