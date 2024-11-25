Почти 2,5 тыс кураторов помогают семьям и участникам СВО в Подмосковье

В Московской области работает около 60 муниципальных центров поддержки участников СВО и их семей и около 2,5 тыс. индивидуальных кураторов, которые помогают решать различные вопросы и трудности, передает корреспондент РИАМО.

«Мы продолжаем работать с семьями участников СВО с помощью наших кураторов, работают центры поддержки и новые данные мы получаем через соцсети и почту губернатора. Есть вещи, которые по прежнему актуальны: бытовые моменты, материальная помощь и человеческая забота», — сообщила на совещании губернатора региона с руководящим составом правительства министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что в Подмосковье работает 2 455 индивидуальных кураторов и 57 муниципальных центров поддержки участников СВО и их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.