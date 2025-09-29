Почти 21 тыс человек посетили карусели в Подмосковье за последнюю неделю сентября

Более 20 тыс. человек прокатились на губернаторских каруселях проекта «Сказка» в Подмосковье за последнюю неделю сентября. Наибольшей популярностью пользовался аттракцион в Домодедово, который посетили 2,1 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Второе и третье места по посещаемости заняли аттракционы в Ногинске и в Одинцово, где показатели достигли 1,7 тыс. и и 1,2 тыс. человек. Для сравнения, в летний период при благоприятных погодных условиях каждый из восьми аттракционов проекта в среднем принимает около 3,5 тыс. посетителей еженедельно.

Все карусели работают на бесплатной основе с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника. Исключением из этого правила является Домодедово, где аттракционы доступны для посещения без выходных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.