Почти 200 педагогов из других регионов РФ переехали жить и работать в Мытищи

Одной из ключевых тем еженедельного оперативного совещания в администрации стало обеспечение дошкольных и общеобразовательных учреждений муниципалитета педагогическими кадрами. С докладом по данному вопросу выступила заместитель главы городского округа — начальник управления образования администрации округа Мытищи Ирина Ваврик. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тема очень актуальна для Мытищ, где идет активное строительство объектов образования.

Как отметила Ирина Ваврик, в этом году к 1 сентября были введены в строй 4 школы и 3 детских сада. Соответственно, постоянно есть спрос на педагогические кадры. В этом направлении проводится большая разноплановая работа. Значимую роль в привлечении специалистов играют меры поддержки. В частности, в рамках региональных инициатив действуют программа «Земский учитель» и подпрограмма «Социальная ипотека», классные руководители и молодые специалисты получают доплату. На уровне муниципалитета предусмотрены такие меры, как компенсация аренды жилья, ежемесячная и единовременная выплаты молодым специалистам.

Приезжают на работу в Мытищи педагоги из других регионов, порядка 200 учителей и воспитателей из разных уголков страны выбрали наш городской округ в качестве места, где они хотели бы трудиться.

Особого внимания требует вопрос нехватки воспитателей — на сегодня необходимо найти 35 специалистов, в том числе для новых учреждений.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поручила проанализировать ситуацию, продумать пути решения проблемы, в том числе с точки зрения поддержки педагогов дошкольного образования, в частности, молодых специалистов. Этот вопрос отдельно рассмотрят на совещании в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.