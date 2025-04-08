Почти 200 юных петербуржцев встанут в почетный караул на Пискаревском мемориале

Молодежный Пост № 1 в честь 80-й годовщины Победы во второй раз будет нести сводный почетный караул у Вечного огня и монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге 8 и 9 мая, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Всего за 2 дня в карауле примут участие 180 молодых людей. Впервые сводный караул Поста № 1 прошел в День Победы в 2024 году.

«Смены будут заступать одновременно и к Вечному огню, и к монументу. Численный состав, мы надеемся, не снизится. Это 80 человек 8 мая и 100 человек 9 мая», — рассказал начальник молодежного Поста № 1 Санкт-Петербурга Валерий Чащин.

По его словам, подготовка к торжественному мероприятию проводится в течение всего года, а 19 апреля состоится генеральная репетиция — финал ежегодного городского смотра-конкурса почетных караулов среди молодежи «Эстафета памяти — почетный караул». В нем принимают участие 200 человек.

Как отметил Чащин, основой сводного караула станет отряд почетного караула Штаба Поста № 1 — это ребята, которые занимаются строевой выучкой в центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

Также Пост № 1 проведет акцию «Плечом к плечу у Вечного огня», в рамках которой вместе с юными часовыми смогут встать в строй все желающие, чтобы почтить память своих родных — участников Великой Отечественной Войны, СВО и других войн. Акция состоится 9 мая с 12:00 до 18:00 на Пискаревском мемориале.