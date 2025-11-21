Почти 20 тыс заявлений подали в Подмосковье на бесплатный участок

С начала года электронной услугой «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» воспользовались почти 20 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица. Услуга предоставляется бесплатно.

В рамках услуги можно получить земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или право собственности на которые не разграничено, имеют установленные границы и стоят на кадастровом учете.

В услугу внедрен умный сервис, который автоматически проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения и предоставляет результаты онлайн-анализа в графическом формате.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.