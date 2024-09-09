Почти 20 стационарных датчиков контролируют качество воздуха в Люберцах

В городском округе Люберцы создана система мониторинга атмосферы, установлены 17 стационарных датчиков, данные с которых выводятся в онлайн-режиме в систему Интернет на портал rgis.mosreg . Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По данным Росгидромет, на территории городского округа Люберцы наблюдаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ. Это происходит в безветренную погоду, и все выбросы, рассеивающиеся при обычном состоянии атмосферы, скапливаются в приземном слое воздуха.

Минэкологии совместно с ГКУ «Мособлэкомониторинг» и администрацией городского округа Люберцы следят за качеством атмосферного воздуха. В округе создана система мониторинга атмосферы, установлены 17 стационарных датчиков, данные с которых выводятся в онлайн-режиме в систему Интернет на портал rgis.mosreg.

На предприятиях осуществляется контроль выбросов в период неблагоприятных метеоусловий. Кроме того, на состояние атмосферного воздуха в городском округе Люберцы оказывают влияние такие предприятия, как АО «Мосводоканал», МСЗ 4, ООО «Хартия», Альфа групп, АО «Газпромнефть МНПЗ», расположенные вне территории Люберец — на территории Москвы.

Для принятия мер воздействия к предприятиям федерального надзора и контроля, контролирующими органами проводятся проверки на соответствие природоохранному законодательству.

Для предотвращения несанкционированных выбросов и сжигания отходов на территории округа администрацией проводятся регулярные рейды. В связи с участившимися запахами, усилен контроль за предприятиями и промзонами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.