Почти 2 тыс саженцев высадят в Красногорске в рамках акции «День добрых дел»
Почти 2 тыс саженцев высадят в Красногорске в рамках акции «День добрых дел», передает пресс-служба администрации городского округа.
Масштабная экологическая акция состоится в городском округе Красногорск в субботу, 27 апреля.
В посадке растений примут участие порядка 1800 учащихся и выпускников школ муниципалитета, а также учителей и родителей. Всего на различных участках округа планируется высадить почти две тысячи молодых растений дуба, ели, липы, а также бегонии и цинерарии.
«По доброй традиции совместными усилиями будем делать наш округ чище и красивее. И в этот же день проведем еще одну прекрасную акцию — „Доброе дело“, которая объединит наших школьников в самом главном: труде и созидании, закладывая основы их воспитания», — отметил Дмитрий Волков в своих социальных сетях.
Кроме того, ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, развешивать скворечники. В рамках акции «День добрых дел» школьники также посетят людей пожилого возраста и жителей с ОВЗ и окажут им необходимую помощь — проведут уборку на приусадебном участке от прошлогодней листвы, помоют окна и полы.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.