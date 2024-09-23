Почти 2 тыс пунктов приема вторичных ресурсов работает в Подмосковье

В Подмосковье есть 2 типа оборудования, которые принимают вторичные ресурсы, — фандомат (алюминий и пластик) и бак (текстиль), сообщил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

«Фандомат принимает около 2% отходов от всего объема ТКО в Московской области», — сказал Мурашов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что бак-текстиль принимает почти 3% отходов от всего объема ТКО в регионе. Алюминий и пластик идет на переработку, в то время как текстиль «захоранивается» на полигонах.

Министр отметил, что подмосковный бизнес запрашивает около 5 тыс. пунктов приема вторичных ресурсов. На сегодняшний день на территории Московской области размещены 1287 баков по приему текстиля и 670 фандоматов.

Мурашов добавил, что в ближайшее время необходимо установить более 3 тыс. аппаратов по всему Подмосковью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.