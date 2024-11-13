Почти 2 т макулатуры собрали учащиеся Дубны в рамках акции «Бумбатл»

К сбору макулатуры активно подключились школы и дошкольные учреждения. Ученики гимназии № 8, школ № 5 и 9, воспитанники детских садов «Лучик», «Незабудка» и «Теремок» в Дубне собрали в общей сложности 1,9 т ненужной бумаги, которая пройдет вторичную переработку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 80 кг сдали жители Дубны в пункте приема крупногабаритных отходов «МегаБак» на Тверской, 28а. Эта акция стала ярким примером того, как силами сообщества можно внести вклад в заботу о нашей планете. Участие активных жителей и подрастающего поколения не только помогает сберегать ресурсы, но и воспитывает экологическое сознание с юных лет.

«С каждым собранным килограммом бумаги мы все ближе подходим к более чистому и здоровому будущему. Спасибо всем, кто принял участие и поддержал эту замечательную инициативу! Давайте продолжать вместе заботиться о природе и становиться еще более экологически ответственными», — прокомментировал глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.