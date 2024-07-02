Почти 2 млн штук мороженого съели москвичи в выходные

В последние дни июня в столичном регионе установилась аномально жаркая погода. Горожане пытаются охладиться в том числе мороженым. Аналитики торговой сети «Пятёрочка» выяснили, какие виды этого главного летнего десерта стали самыми популярными, передает пресс-служба торговой сети.

Всего за прошедшие выходные жители Москвы и Московской области съели 1,7 млн штук мороженого.

Практически половину из этого объема (44%) составил вафельный стаканчик. Чуть меньше горожане купили эскимо — 27%. В топ-3 продаж (12%) традиционно входит и мороженое в рожке. Почти каждое десятое холодное лакомство, которое съели в столичном регионе, — это фруктовые льды и сорбеты (9%). Семейное мороженое заняло долю 5%, сэндвичи и брикеты — 3%.

С наступлением жаркой погоды спрос на холодное лакомство традиционно растет. Так, в последнюю неделю июня (с 23.06 по 30.06) его купили на 33% больше, чем в предыдущую. Если сравнивать 2023 и 2024 годы, то в этом году мороженого съели на 27% больше, чем в прошлом.