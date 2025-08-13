Почти 190 тыс бизнесменов уже зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья

На регпортале государственных услуг доступно более 200 электронных услуг и сервисов для представителей бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«На портале госуслуг зарегистрировано почти 190 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Только с начала года к нему присоединились более 8 тысяч представителей бизнеса. Портал является важным инструментом для упрощения взаимодействия с бизнесом, позволяя предпринимателям получать необходимые услуги быстро и удобно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Так, с начала года самой востребованной онлайн-услугой для бизнеса является оформление разрешения деятельности на такси. За ней обратились порядка 33 тыс. раз. Второй по популярности госуслугой стала оформление заявки на выдачу технических условий (23,2 тыс. заявлений). Также в топ услуг вошли: согласование установки средства размещения информации (17 тыс. заявок), подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков (15,4 тыс. заявок), регистрация самоходных машин и других видов техники (13,6 тыс. заявлений).

Чтобы воспользоваться услугами и сервисами, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.