Почти 180 участников СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в ходе выездного заседания посетил центр «Ясенки», где участники СВО, получившие ранения, проходят бесплатную реабилитацию. Некоторые бойцы уже проходят курс реабилитации в сопровождении своих близких. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как ранее отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в прошлом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатной реабилитации в центре «Ясенки» участникам СВО.

«В центре разработаны уникальные программы и закуплено самое современное оборудование, а в конце года планируется открыть бассейн. Настоящие профессионалы своего дела помогают бойцам не только встать на ноги, но и поддерживают в социальном сопровождении. На данный момент уже 176 бойцов восстановили здесь свое здоровье», — отметил парламентарий.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в этом году Мособлдумой был принят закон, согласно которому теперь бойцов, восстанавливающих свое здоровье в «Ясенках», могут сопровождать родные.

«Во время прошлого нашего посещения центра прозвучал ряд предложений, инициатив, которые требовали решения именно на законодательном уровне. Задачи, поставленные перед нами бойцами, мы постепенно решаем. Так, был принят закон, что теперь вместе с воинами, с инвалидами первой группы, могут бесплатно находиться в реабилитационном центре их близкие родственники. Пообщавшись с такими семьями, мы еще раз убедились в том, что это дает максимальный эффект, когда родной человек помогает делать первые шаги заново», — рассказал Голубев.

Он также отметил, что был принят ряд законов по расширению перечня мер поддержки участников СВО и их семей. В частности, это дополнительная льгота в рамках социальной газификации.

«Мы одними из первых в стране приняли решение здесь, на базе «Ясенок», развернуть центр проката технических средств реабилитации. Да, наши Герои получают по федеральным программам необходимые им для реабилитации технические средства. Но иногда между получением этих средств проходит определенное время, порой несколько месяцев, особенно это касается сложного оборудования. И чтобы наш защитник чувствовал себя уверенно, мы даем ему необходимые средства в прокат. Они предоставляются за счет бюджета Московской области, до момента получения уже по федеральным программам», — рассказал председатель Комитета.

Как правило, бойцы проходят реабилитацию в течение 21 дня. Но, как рассказал директор центра «Ясенки» Михаил Маслов, курс может быть продлен, если травмы тяжелые. Некоторым необходимо три-четыре этапа реабилитации.

«На сегодняшний день мощность учреждения — 130 человек. У нас увеличено штатное расписание для того, чтобы подход в реабилитационном процессе был более серьезный. Увеличено количество специалистов по ЛФК, есть невролог, терапевт, травматолог. Помощь оказывает психолог, для этого есть программно-аппаратный резонансно-акустический реабилитационный комплекс. Различные тренажеры, которые помогают восстанавливать опорно-двигательный аппарат. Было принято решение построить бассейн», — рассказал Маслов.

Мощность нового бассейна составит 96 человек в день, здесь будет три дорожки, гидромассажная ванна, а также 6 тренажеров: водная беговая дорожка, «твистер», эллиптический акватренажер, шагательный, аквабайк и брусья. Занятия на таких тренажерах позволят улучшить навыки ходьбы.

Директор центра также отметил, что некоторые бойцы уже проходят курс реабилитации в сопровождении своих близких.

Участнику СВО Игорю восстанавливаться в центре помогает его мама.

«Я здесь уже в шестой раз. Прохожу ЛФК, физиотерапию, занимаюсь на тренажерах. Безусловно, эффект от реабилитации есть, за последние полгода есть прогресс, возвращается чувствительность. Врачи дают позитивные прогнозы, у меня очень положительная динамика», — рассказал боец.

Как пройти реабилитацию в центре «Ясенки»

В Подмосковье запустили онлайн-сервис для помощи участникам специальной военной операции. Сервис «Помощь рядом» доступен по ссылке: helpnearby.mosreg.ru

Реабилитация

Курс реабилитации — 21 день

Центр оказывает следующие услуги:

Поступление:

Оценка наличия личных документов

Прием врачей

Психологическое тестирование

Выписка:

Оценка эффективности

Реабилитация:

ЛФК, школа ходьбы

Физио- и водолечение

Массаж

Психолог, БАК

Тренажёры

Механотерапия

Социальная работа:

Доступ в госуслуги

Оформление инвалидности и ТСР

Восстановление личных документов

Помощь в получении удостоверения ВБД

Обучение:

Логопед

Компьютерный класс

Использование ТСР

Мастер-классы по параолимпийским видам спорта

Досуг:

Экскурсионные поездки по выходным

Игровые приставки, игровой досуг

Кинотеатр

Кто может бесплатно пройти реабилитацию:

Участники и инвалиды ВОВ;

Граждане, получившие ранение, в ходе проведения специальной военной операции;

Инвалиды боевых действий;

Инвалиды 1 и 2 группы, передвигающиеся на креслах-колясках;

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции.

Кто может взять сопровождающего?

Участник специальной военной операции, имеющий 1 группу инвалидности.

Как попасть в Центр «Ясенки»?

Подать заявление через портал госуслуг МО. Услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» (приложить справку о ранении).

Уточнить график заездов можно на портале «Помощь рядом» или по телефону: 8 (499) 500-31-71.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля прошлого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.