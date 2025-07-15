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Почти 170 юных жителей Подольска отправились на отдых к Черному морю по путевкам

Порядка 170 юных жителей Подольска отправились на отдых к Черному морю. Бесплатные путевки получили члены семей участников СВО, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Они проведут летние каникулы на Черноморском побережье в детском лагере «Зарница», расположенном в Лазаревском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Продолжительность смены составит 21 день. Ребят ждет насыщенная программа отдыха и развлечений.

Организаторы подготовили для детей конкурсы, викторины, спортивные соревнования и множество других мероприятий. Пятиразовое питание и проживание на берегу моря сделают отдых комфортным.

Лагерь занимает площадь 6 га и находится в ухоженной лесопарковой зоне. Около 70% деревьев составляют сосна крымская и можжевельник, поэтому воздух насыщен фитонцидами.

Территория лагеря огорожена забором и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Все корпуса оснащены системой пожарной безопасности. Во время занятий профильных отрядов детей сопровождают опытные инструкторы. Все педагоги и инструктора лагеря проходят специальную подготовку в «Школе вожатых» и допускаются к работе с детьми только после подтверждения своей квалификации.

Дети размещаются в однокомнатных 5-местных номерах с удобствами на блок из 4 комнат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.