Почти 160 тыс участков осмотрели в Подмосковье в рамках земельного контроля

За семь месяцев 2024 года земельные инспекторы Подмосковья обследовали порядка 160 тыс. земельных участков. На 102 тыс. имеются нарушения земельного законодательства и землепользования. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В этом году мы поставили планку проверить на 50 тыс. земельных участков больше, чем в прошлом году. За семь месяцев из 364 тыс. участков уже проверено 159. По-прежнему основным нарушением является нецелевое использование земли, второе по популярности — самозахват, третье место занимает отсутствие мер по борьбе с борщевиком Сосновского», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Из 102 тыс. земельных участков с нарушениями: неиспользование земли зафиксировали на 1,6 тыс. участков, факты коммерческого использования личных земель подтвердились на 8,1 тыс. участков, наличие борщевика обнаружили на 5,8 тыс. участков, нецелевое использование земли обнаружили на 15,4 тыс. участков, на 5,9 тыс. — самозахват.

Глава ведомства выделила лидеров среди округов, где осмотрели больше всего участков. Среди них: Раменский, где осмотрено 12,6 тыс. участков, Дмитровский — 10,5 тыс., Серпухов — 9,8 тыс., Шаховская — 9,7 тыс., Ступино — 9,3 тыс. участков земли.

Жители Подмосковья с помощью сервиса «Народный инспектор» могут также фиксировать нарушения использования земельных участков, а именно:

незаконную гостиничную деятельности (в частных домах размещены гостиница или хостел);

незаконное производство (в частном секторе или на сельхозземлях работают заводы);

незаконное предоставление услуг (в частных домах открыты магазины, автосервисы, шиномонтажи, кафе и пр.).

«Народный инспектор» работает в приложении «Добродел», которое можно скачать в AppStore или GooglePlay, после чего необходимо зарегистрироваться на «Доброделе». Далее навести камеру на QR-код, который перенаправит в «Народный инспектор». После того, как вы включите GPS на мобильном устройстве, система определит, где вы находитесь. Затем нужно навести камеру на объект с нарушением использования земельных участков, снять видео и отправить его специалистам с описанием проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.