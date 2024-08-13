Почти 150 врачей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье в 2024 году

В Московской области реализуется широкий спектр мер социальной поддержки медицинских специалистов. Так, врачи могут бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. С начала этого года данной возможностью воспользовались уже более 150 медспециалистов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Такая мера соцподдержки была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2021 году, именно тогда вступил в силу новый закон.

«Такая мера позволяет не только поддерживать медицинских специалистов, которые уже работают в наших больницах, но и привлекать дополнительные кадры. В этом году мы расширили перечень специальностей по программе, включив в нее врачей-психиатров. Всего с начала года земельные участки получили почти 150 человек», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить земельные участки могут врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее 3 лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.