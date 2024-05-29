Почти 150 шлагбаумов установили в лесах Подмосковья для обеспечения безопасности
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Для обеспечения безопасности на въездах в подмосковные леса сотрудники Комлесхоза установили 149 новых шлагбаумов и отремонтировали 143. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
«Для информирования граждан о недопустимости небрежного обращения с огнем в лесу, мерах предотвращения лесных пожаров и соблюдения правил пожарной безопасности установили 482 аншлага. Из них 102 шлагбаума и аншлага установлены по программе губернатора Московской области», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Противопожарное обустройство лесов проводится силами ГАУ МО «Центрлесхоз» в рамках доведенного государственного задания на 2024 год.
До 3 июня во всех лесничествах Подмосковья введены ограничения на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств.
За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
- для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 2 млн рублей;
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.
«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.