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Почти 150 шлагбаумов установили в лесах Подмосковья для обеспечения безопасности

Для обеспечения безопасности на въездах в подмосковные леса сотрудники Комлесхоза установили 149 новых шлагбаумов и отремонтировали 143. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Для информирования граждан о недопустимости небрежного обращения с огнем в лесу, мерах предотвращения лесных пожаров и соблюдения правил пожарной безопасности установили 482 аншлага. Из них 102 шлагбаума и аншлага установлены по программе губернатора Московской области», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Противопожарное обустройство лесов проводится силами ГАУ МО «Центрлесхоз» в рамках доведенного государственного задания на 2024 год.

До 3 июня во всех лесничествах Подмосковья введены ограничения на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.