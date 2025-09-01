Почти 140 тыс заявлений на запись в первый класс подали в Подмосковье онлайн

Онлайн-запись в школу открылась на региональном портале госуслуг 1 апреля. За это время электронной услугой воспользовались более 139,8 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга «Запись в школу» доступна до 5 сентября на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Также в рамках услуги можно оформить перевод ребенка в другую школу. Для этого необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА и в рамках госуслуги «Запись в школу» воспользоваться подуслугой «Прием на обучение в порядке перевода». Перевод из школы в школу доступен в течение всего учебного года. Срок предоставления услуги — 3 рабочих дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.