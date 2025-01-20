Почти 13 тыс влюбленных пар Подмосковья забронировали дату бракосочетания в 2025 году

В Московской области в прошлом году провели масштабную трансформацию регистрации браков. У молодоженов появился большой выбор мест для регистрации брака — от скромной росписи в МФЦ до пышного торжества в парках, усадьбах или на своей локации. Молодожены нашего региона уже подали 13 тыс. заявлений для регистрации брака в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

«Среди них планируется и множество свадеб на выездных площадках, в частности — на своей локации. Конечно, популярным является, по-прежнему, лето. Напомню, что в прошлом году в Подмосковье поженились почти 50 тысяч пар и больше всего свадеб было в летние месяцы», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Популярность выездных свадебных церемоний продолжает расти. Молодожены все чаще выбирают уникальные локации, чтобы сделать свой день особенным и запоминающимся. Это связано не только с желанием создать атмосферу романтики, но и с возможностью индивидуализировать церемонию, добавив в нее элементы, отражающие личные предпочтения пары.

Выбрать место для важного дня помогает свадебный портал «Свадьба в Подмосковье», где молодожены могут ознакомиться со всеми выездными площадками. На портале представлено большое количество парков, усадеб, музеев и Дворцов культуры, также есть известные коммерческие свадебные пространства и отдельная вкладка для тех, кто хочет зарегистрировать брак на своей площадке.

Кроме того, на портале «Свадьба в Подмосковье» представлены различные услуги, которые могут понадобиться молодоженам: от оформления пространства до услуг профессиональных фотографов. Это позволяет сэкономить время на поиски и сделать процесс подготовки к свадьбе более комфортным.

«Мы стремимся создать все условия для того, чтобы каждая пара могла провести свою свадьбу так, как они мечтали. Важно, чтобы этот день стал не только формальным событием, но и настоящим праздником любви и счастья», — добавила Болатаева.

Также в этом году планируется расширение программы по организации свадебных церемоний на выездных площадках, что позволит еще большему числу пар выбрать подходящее место для своего важного дня.

Больше информации на портале wedding.mosreg.ru или в ТГ-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.