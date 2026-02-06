Почти 12 тыс семей Подмосковья подали заявки на выплату на школьную форму в январе

В январе на региональном портале Подмосковья подано почти 12 тысяч заявлений на получение выплаты на покупку школьной формы для детей из многодетных семей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В январе жители Подмосковья подали около 12 тысяч электронных заявлений на ежегодную выплату для приобретения одежды школьникам. Об этом сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата предоставляется многодетным семьям на покупку одежды для ребенка, обучающегося в государственной образовательной организации региона. Оформить услугу можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявления необходимо заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и указать реквизиты для перечисления средств.

Размер выплаты составляет 3 000 рублей на каждого обучающегося. Подать заявление можно один раз в текущем календарном году, но не позднее 5 декабря. Решение о предоставлении услуги поступает в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней, а выплата перечисляется не позднее 20 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.