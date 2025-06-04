Почти 1,2 тыс патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за выходные

С 29 мая по 3 июня лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции и МЧС выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Усиление патрулирований связано с тем, что с 29 мая по 03 июня на всей территории гослесфонда Подмосковья был введен режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

«За время введенных ограничений было проведено 1178 патрулирований земель лесного фонда, из них больше всего проведено на территории лесничеств: Клинского — 127, Луховицкого — 99 и Егорьевского — 98. Зафиксировано 30 нарушений лесного законодательства, и по ним составлены 13 протоколов об административных правонарушениях», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

За поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Обязанности граждан:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;

принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;

незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.