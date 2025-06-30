Почти 1000 открыток с «Алыми парусами» отправили петербуржцы

Гости акции «Молодёжная почта», организованной «Петербургским дневником», отправили почти тысячу открыток. На памятных карточках были изображены «Алые паруса». В общей сложности жители и гости Северной столицы отослали 997 уникальных открыток через эту почту, размещённую в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект издания вошел в программу большого городского праздника «Молодежные выходные: фестиваль достижений», проведенного Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Участники акции могли бесплатно подписать открытку с символом «Алых парусов» и отправить ее близким. Кроме того, в зоне «Молодежной почты» гости могли ознакомиться с новым номером «Петербургского дневника».

Фестиваль представил множество интерактивных площадок, мастер-классов и развлечений, разделенных на четыре направления: «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай». В каждой зоне рассказывалось о возможностях для молодежи в разных сферах — науке, волонтерстве, культуре и экологии.