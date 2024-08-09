Почти 100 сотрудников начали работать в соцучреждениях Подмосковья

В этом году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ввели новые меры поддержки для работников и помощников по уходу за инвалидами в соцучреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«С момента реализации новых мер поддержки, мы увидели востребованность среди сотрудников. Например, по программе «Приведи друга» в наши социальные учреждения устроились на работу уже порядка 100 специалистов — это врачи, логопеды, психологи и помощники по уходу за инвалидами», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Помимо программы «Приведи друга», в регионе теперь специалисты, работающие с инвалидами, будут получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры, если не имеют жилья в регионе. Сотрудник будет получать 20 тыс. рублей, а семья специалистов — 30 тыс. рублей. Еще одна мера поддержки — ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам — 50 тыс. рублей в первый год работы и 100 тыс. рублей во второй год.

Новые меры поддержки охватывают 47 подмосковных учреждений и порядка 1,5 тыс. специалистов, работающих с инвалидами. Подробную информацию можно уточнить в отделе кадров организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.