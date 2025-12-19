сегодня в 18:19

Почти 100 подмосковных педагогов обучились наставничеству в профобразовании

В рамках реализации Дорожной карты по развитию инклюзивного образования завершены очно-заочные курсы повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий в формате стажировки по теме «Искусство эффективного наставничества в инклюзивном профессиональном образовании». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В период с 3 по 17 декабря 2025 года 94 педагога из учреждений среднего профессионального образования Московской области повысили свою квалификацию, изучив современные методики наставничества, организационно-методическое сопровождение и использование инструментов наставничества в инклюзивной образовательной среде.

Особое внимание было уделено вопросам тьюторского сопровождения учащихся, методикам наставничества на производственной практике, при трудоустройстве и в кружковой работе.

Организатором курсов выступил Дмитровский техникум, продемонстрировав высокий уровень организации учебного процесса и обеспечив эффективное взаимодействие участников.

Завершение курсов стало значимым событием для развития инклюзивного образования в регионе и позволит педагогическим работникам применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.