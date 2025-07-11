Почти 10 тыс туристов уже прибыли в Дубну по воде в этом сезоне

С начала туристического сезона с экскурсионными целями Дубну с борта теплохода посетили почти 10 тысяч гостей из других городов и регионов России. Росту популярности подмосковного наукограда способствуют более 40 памятников и мемориалов, установленных в Дубне и музеи — государственные и частные. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди них наибольший интерес у путешественников вызывает отделение «История создания крылатых ракет» Музея Дубны, в котором с начала года побывали около 5000 посетителей. Эта постоянная экспозиция рассказывает о крылатых ракетах — первых разработках и современных, об инженерах, их создававших, позволяет увидеть реальные образцы боевых ракет и самолетов на выставочной площадке под открытым небом.

Не менее популярны у туристов пешеходные экскурсии по Институтской части города, где можно полюбоваться уникальными мозаиками Нади Леже, увидеть памятники выдающимся ученым, которые работали в Дубне и стояли у истоков российской ядерной физики. Здесь можно услышать истории о том, как они работали, как отдыхали, узнать, кто из них дал старт развитию в Дубне таких необычных для тогдашнего СССР, «капиталистических» видов спорта — большого тенниса и водных лыж, кто любил кататься на велосипеде задом наперед, кто приятельствовал с легендарным Владимиром Высоцким.

Также привлекает гостей Дубны музей Объединенного института ядерных исследований — международного центра, в котором синтезированы 10 новых элементов таблицы Менделеева.

«Будем продолжать развивать туризм. Запрос есть. Интерес к наукограду будет только расти», — отмечает глава Дубны Максим Тихомиров.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.