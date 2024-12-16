Почти 10 тыс питомцев были зарегистрированы в Подмосковье с прошлого года

В прошлом году на территории Подмосковья начало действовать постановление об обязательной регистрации домашних животных. За это время в регионе было чипировано почти 10 тыс. питомцев с внесением информации в единую региональную базу данных. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сам процесс чипирования — безболезненный для животного, микрочип состоит из биосовместимого стекла, поэтому беспокоиться о дискомфорте не придется.

Процедуру можно провести в клиниках Госветслужбы Московской области. Для этого потребуется подать заявление через региональный портал Госуслуг, записаться на прием в удобное время, посетить врача с домашним любимцем, пройти верификацию и получить выписку из реестра в личном кабинете.

Адреса ветеринарных учреждений находятся на сайтах территориальных управлений ветеринарии и портале Госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.