Почти 1 тыс жителей округа Пушкинский получили бесплатные путевки в санатории

Ежегодно льготники округа Пушкинский обеспечиваются бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Эта мера поддержки одна из самых востребованных в Подмосковье, воспользоваться ею могут жители, которые имеют федеральную или региональную льготную категорию: инвалиды, дети-инвалиды с сопровождающими, пенсионеры с низкими доходами. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

По информации Пушкинской соцзащиты, с начала 2025 года бесплатные путевки получил 991 житель округа Пушкинский, в том числе 496 региональных льготников, 349 федеральных льготников, и 146 детей-инвалидов получили путевку на себя и сопровождающее лицо.

«Напомню, что путевки на санаторно-курортное лечение распределяются получателям в автоматическом режиме в соответствии с рекомендуемыми медицинской справкой профилем, сезоном и местом лечения в порядке очередности. Федеральные льготники совместно с путевкой получают талон на проезд до места отдыха и обратно», — добавил начальник Пушкинской соцзащиты Роман Соловьев.

Для продления очередности на получение путевки необходимо обновлять медицинскую справку. В настоящее время обновить медицинскую справку можно электронно, подав заявление на портале госуслуг. Предварительно, если справка закончилась, жителю необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Саму справку при подаче заявления прикладывать не потребуется, так как она запрашивается в электронном виде.

Подать заявление на получение путевки, проверить очередность, обновить справку или узнать срок ее действия можно на региональном портале госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/6742.

Дополнительную информацию по путевкам на санаторно-курортное лечение можно получить по телефону 122 далее 6 или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка.Пушкино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.