Почти 1 700 звонков приняла горячая линия ветеринарии Подмосковья в сентябре

Найти ближайшую государственную ветклинику, записаться на прием к специалисту или получить консультацию по вопросам здоровья питомцев — по этим вопросам можно обратиться на горячую линию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. С начала месяца было обработано почти 1 700 звонков, из которых более 1 000 принял голосовой помощник «Вита», который при необходимости направляет владельцев животных на оператора. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Владельцы домашних питомцев чаще всего обращаются по вопросам записи на прием к ветеринару — в сентябре отработано более 170 обращений, поиска государственной ветстанции — около 140 звонков, вакцинации животных — 76, оформления справки по форме № 1 для поездок с питомцами — 46. Также в единый кол-центр можно сообщить о собаках без владельцев — в сентябре поступило более 330 обращений.

Горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (495) 668-01-25. После 21:00 и в ночное время звонки принимает голосовой помощник «Вита». Для удобства владельцев домашних животных в Подмосковье также доступна интерактивная карта государственных ветклиник с адресами и контактами на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.