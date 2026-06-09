«Почта России» запустила в Подмосковье защиту посылок

Жителям Подмосковья стала доступна новая услуга «Защита посылок» для отправлений 1-го класса и «Стандарт». Сервис позволяет получить компенсацию при задержке доставки или возврате отправления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Почта России запустила услугу «Защита посылок» для писем и отправлений 1-го класса и категории «Стандарт». Сервис предусматривает страхование сроков доставки и возврата отправлений.

Если контрольный срок пересылки превышен более чем на три дня или посылка возвращается отправителю, клиенту компенсируют до 2 000 рублей. В эту сумму входит стоимость пересылки и расходы на обратную доставку вне зависимости от причины возврата. Подключить услугу можно при оформлении отправления в почтовом отделении.

«Почта России» несет перед отправителями ответственность за соблюдение контрольных сроков доставки — в том числе и финансовую. Если отправление задерживается, мы выплачиваем компенсацию, чтобы наши клиенты могли избежать финансовых рисков», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Ранее компания запустила аналогичную услугу для писем 1-го класса, писем с объявленной ценностью и наложенным платежом. При задержке более чем на сутки отправителю возвращают половину стоимости пересылки, при задержке свыше двух суток — всю сумму. Максимальный размер компенсации составляет 1 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.