«Почта России» выпустила марки с жостовской росписью тиражом 180 тыс экземпляров

10 января в почтовое обращение вышла марка, посвященная 200-летию жостовского народного промысла. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Жостовская роспись кованых металлических подносов — русский народный промысел, возникший в 1825 г. в деревне Жостово Московской области. Основной мотив — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Роспись производится обычно по черному фону.

На почтовой марке изображены поднос, самовар и подстаканник — изделия жостовского промысла, на полях — элементы росписи.

Марка номиналом 22 руб. вышла тиражом 180 тыс. экземпляров. Дополнительно к выпуску «Почта России» издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для Москвы, поселка Жостово Московской области и Санкт-Петербурга.

Оттиск штемпеля можно поставить 10 января в центральном почтовом отделении Москвы 101000 на ул. Мясницкой, д. 26 и в отделении 141036 по адресу: Московская обл., п. Жостово, д. 60. Марки, погашенные в день их выпуска, приобретают особую ценность у коллекционеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.