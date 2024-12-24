«Почта России» увеличила количество отделений в Подмосковье с доступом к важным услугам

В обновленном почтовом отделении 141220 в поселке Челюскинский округа Пушкинский можно с помощью оператора воспользоваться сервисами портала госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Почта открыла после реновации отделение по прежнему адресу: ул. Большая Тарасовская, д. 108б. После обновления здесь можно отправить срочную телеграмму, провести экспресс-тестирование состояния здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Особенно это важно для людей пожилого возраста.

Сельские почтовые отделения преображаются и с учетом потребностей молодого поколения: в модернизированных отделениях можно оформить «Пушкинскую карту», получить заказы с Авито и маркетплейсов, воспользоваться услугой активации учетной записи и изменения данных на Госуслугах.

Почтовый офис стал комфортнее для посетителей и сотрудников. Теперь здесь новые окна, кровля, а также инженерные сети: электричество, водоснабжение, отопление.

Масштабный проект по модернизации сельских отделений, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в 2022 году. Всего в Московской области работает 1021 отделение, 438 из них — сельские.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.