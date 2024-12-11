«Почта России» посвятила марку Одинцовскому парку «Патриот»

Марка выпущена в обращение во вторник, 10 декабря. На ней изобразили танк Т-80БВ, самолет Су-9 и символику парка. Помимо этого, были выпущены конверт первого дня и штемпели специального гашения для столицы и Одинцово.

Всего было выпущено 56 тысяч таких марок. Стоимость одной составляет 72 рубля. Погасить марку специальным штемпелем можно 10 декабря в центральном почтовом отделении Москвы 101000 по адресу: ул. Мясницкая, д. 26 и в Одинцово в отделении с индексом 143003 (ул. Маршала Жукова, д. 32). Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают особую филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» был создан 30 октября 2014 г. Сегодня это впечатляющий своими масштабами комплекс, который включил в себя технику всех видов и родов войск, в том числе экспериментальные, редкие и единичные экземпляры, множество уникальных тематических экспозиций, тактические игры, веревочный городок, полосу препятствий, катание на мини-танках, стрельбу из боевого, охолощенного и пневматического оружия, военные тренажеры-симуляторы, катание верхом на лошадях и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ.

Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.