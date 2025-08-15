«Почта России» посвятила марку 100-летию города Пушкино

15 августа в почтовое обращение вышла марка, посвященная 100-летию г. Пушкино. На ней изображен герб городского округа Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Тираж марки — 105 тыс. экземпляров, номинал — 30 руб. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Пушкино Московской области.

17 августа 1925 г. поселение Пушкино Московской области получило статус города. В 1929 г. город стал районным центром. На Пушкинском шоссе (сегодня Московский проспект) располагались почта, телеграф, телефонная станция и юридическая консультация.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

