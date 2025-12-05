«Почта России» начнет доставку пенсий и соцвыплат в Подмосковье с 3 января 2026 года

«Почта России» доставит пенсии и социальные выплаты жителям Подмосковья по установленному графику в декабре, а в новогодние праздники начнет выплаты с 3 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компания гарантирует стабильную и своевременную доставку всех выплат по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. Это позволит учесть региональные особенности и обеспечить бесперебойность процесса.

По вопросам выплат клиенты могут обращаться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-00 или оставить обращение на сайте компании. В личном кабинете на сайте и в приложении доступна информация о пенсиях и социальных выплатах, а также возможность управлять их доставкой. В разделе «Пенсии и социальные выплаты» размещены сведения о суммах, типах, датах и способах получения, а также доступна функция оформления заявки на повторную доставку.

Клиенты могут временно изменить почтовое отделение для получения выплат на срок до трех месяцев в пределах региона проживания. Для подключения услуги доставки пенсии через Почту России необходимо оформить заявление в личном кабинете на сайте или в приложении компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.