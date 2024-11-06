Почта Деда Мороза работает в кафе на набережной Каширы

В кафе на набережной в Кашире можно отправить письмо главному зимнему волшебнику, рассказав о своих мечтах, пожеланиях и планах. Ящики для отправки писем Деду Морозу также появятся в парках округа во второй половине ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Письма из парка и кафе на набережной будут собраны, бережно упакованы и доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Загадать все заветные желания зимнему волшебнику могут как дети, так и взрослые.

Письма и открытки с пожеланиями и поздравлениями вытаскивают из ящика ежедневно, все они своевременно будут доставлены «Почтой России» Дедушке Морозу в Великий Устюг.

Чтобы письмо точно дошло до адресата, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку.

Например, на письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Свой ответ волшебник пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.