Почетным ветеранам Электростали вручили знаки отличия
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В здании администрации городского округа Электросталь Глава округа Инна Волкова и председатель Совета депутатов Олег Мироничев вручили звание «Почетный ветеран городского округа Электросталь» семи жителям города за их многолетний и добросовестный труд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Награжденными стали:
Николай Скоробогатов, монтер пути 4-го разряда с правами стропальщика в отделе эксплуатации железнодорожного транспорта АО «Электростальское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»;
Надежда Ожерельева, председатель Совета ветеранов ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»;
Нина Белоногова, ответственный секретарь Совета ветеранов;
Марина Дъячкова, член Совета ветеранов АО «Машиностроительный завод Электросталь» и председатель клуба «Энергичный лоскуток»;
Надежда Паршина, член Совета ветеранов ОАО «Металлургический завод Электросталь»;
Александр Кувшинов, председатель ветеранской организации правоохранительных органов;
Лидия Савоткина, председатель Совета ветеранов медицинских работников Электростальской больницы.
Они трудились и трудятся на благо Электростали, любят свой город и ведут активную общественную деятельность.