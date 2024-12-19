Почетным ветеранам Электростали вручили знаки отличия

сегодня в 20:21

В здании администрации городского округа Электросталь Глава округа Инна Волкова и председатель Совета депутатов Олег Мироничев вручили звание «Почетный ветеран городского округа Электросталь» семи жителям города за их многолетний и добросовестный труд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.