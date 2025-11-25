Почетный караул ДМЦ «Альбатрос» стал победителем Всероссийского конкурса «Сыны и Дочери Отечества»

Группа почетного караула Домодедовского детского морского центра «Альбатрос» одержала победу в финале X Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества», который прошел в Музее Победы в Москве. В соревнованиях участвовали около 800 воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений со всей страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Домодедовские ребята прошли строгий отбор еще весной и были приглашены на заключительный марш победителей. Год подготовки включал регулярные тренировки, отработку строевых элементов и владения оружием.

«В течение всего года мы занимались строевой подготовкой. Весной прошли отборочный этап, стали победителями и были приглашены на финал», — отметила Ольга Бычкова, директор центра «Альбатрос».

Конкурс проводится уже десятый год и привлекает команды из разных регионов России. Организаторы подчеркивают, что такие проекты помогают воспитывать у подростков чувство патриотизма, ответственность и готовность защитить свою страну.

Юнармейцы «Альбатроса» достойно представили Домодедово и принесли победу всему округу.

