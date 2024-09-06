Почетный гражданин Реутова Людмила Колобанова проголосовала на выборах депутатов

Дни голосования Людмила Иосифовна не пропускает никогда. Считает их самыми важными. Делает выбор будущего своего родного Реутова.

«Выборы для меня — святое. Я житель города уже 51 год. Я голосовала за тех, кого знаю. За тех, кто живет и работает в городе. Я знаю, что на этих людей могу положиться. Они делают все, чтобы Реутов был столицей Московской области», — отметила Людмила Колобанова.

В первый день отдать свой голос она решила и еще по одной причине. Сегодня Людмила Колобанова уезжает в Ярославль. Там спортсменка примет участие в очередном забеге.

Выборы депутатов Совета депутатов Реутова проходят в течение трех дней — с 6 по 8 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.