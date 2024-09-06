Почетный гражданин Реутова Людмила Колобанова проголосовала на выборах депутатов
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Почетная жительница Реутова, 17-кратная победительница международных лыжных марафонов Людмила Колобанова рассказала, что проголосовала на своем избирательном участке.
Дни голосования Людмила Иосифовна не пропускает никогда. Считает их самыми важными. Делает выбор будущего своего родного Реутова.
«Выборы для меня — святое. Я житель города уже 51 год. Я голосовала за тех, кого знаю. За тех, кто живет и работает в городе. Я знаю, что на этих людей могу положиться. Они делают все, чтобы Реутов был столицей Московской области», — отметила Людмила Колобанова.
В первый день отдать свой голос она решила и еще по одной причине. Сегодня Людмила Колобанова уезжает в Ярославль. Там спортсменка примет участие в очередном забеге.
Выборы депутатов Совета депутатов Реутова проходят в течение трех дней — с 6 по 8 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.
«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.