Почетный гражданин Подмосковья Николай Доморацкий отмечает день рождения

Он родился 24 августа 1947 года в городе Советск Калининградской области. В 1966 г. после окончания Могилевского машиностроительного техникума Доморацкий поступил в Калининградское высшее военно-инженерное училище. Службу на должностях командира взвода проходил в Забайкальском военном округе на станции Даурия. После окончания академии командовал батальоном, полком в Московском военном округе.

В дальнейшем проходил службу на ответственных должностях в системе гражданской обороны страны. В 1986–87 гг. участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С 1992 г. после увольнения из рядов Вооруженных Сил работал заместителем генерального директора ОАО «Забайкалзолото», советником КБ «Ланта-Банк», заместителем гендиректора ФГУП «Росювелирторг».

С 2002 г. — в системе подготовки сборных команд России. Занимал должности заместителя начальника экономического управления Госкомспорта РФ, заместителя директора ГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд» Госкомспорта РФ. Решал вопросы, связанные с реконструкцией основных спортивных баз олимпийской подготовки, обеспечения спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой сборных команд страны.

С 2003 г. по 2023 г. — директор ФГУП «Учебно-тренировочный центр „Новогорск“. Коллектив центра под руководством Доморацкого выполнял задачу обеспечения необходимых условий для подготовки сборных команд РФ к международным соревнованиям самого высокого уровня. В нем проходят подготовку сборные команды по 32 видам спорта.

По итогам проведения учебно-тренировочных сборов в 2004–2022 гг. от спортивных команд страны и зарубежных команд, проводивших подготовку к соревнованиям, имеются только положительные отзывы.

С декабря 2023 года является советником ФГБУ УТЦ «Новогорск».

Он вносит большой вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию населения, поддерживает спортивно-массовые мероприятия Химок, работает в тесном взаимодействии с советом ветеранов микрорайона Новогорск, оказывая неоценимую постоянную шефскую помощь и соцподдержку нуждающимся участникам ВОВ и ветеранам Вооруженных Сил.

Доморацкий награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени (1981), орденом «Знак Почета» (1988), Почетной грамотой президента РФ, (2005), орденом Дружбы (2008), знаком губернатора Московской области «Благодарю» (2009), знаком губернатора Подмосковья «За полезное» (2012), медалью Николая Озерова (2012), знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени (2017), знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2017), орденом Почета (2019), медалью Петра Лесгафта (2022), является почетным гражданином городского округа Химки (2017).

Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года № 303-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».