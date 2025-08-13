Почетный гражданин Подмосковья Леонтий Кузнецов отмечает день рождения

Он родился 13 августа 1938 года в городе Аркадаке Саратовской области. Офицером прошел последовательно все должности от командира взвода до командующего армией. Дослужился до воинского звания генерала-полковника.

В течение семи лет являлся командующим войсками Московского военного округа. В этой должности принимал парад Победы на Красной площади 9 мая 1997 г. и командовал парадами на Красной площади в 1995, 1996 и 1998 гг.

Окончил Саратовское профессионально-техническое училище в 1961 г., Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова в 1963 г., Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1974 г., Военную академию Генштаба ВС имени К. Е. Ворошилова в 1981 г.

Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начал токарем на Саратовском заводе «Серп и молот» в 1961 г. В том же году призван рядовым на срочную военную службу. Был направлен на учебу в военное училище. С 1963 по 1971 гг. — командир взвода, командир роты, начальник разведки полка, командир батальона. С 1974 по 1979 гг. — командир полка, заместитель командира дивизии. С 1981 по 1988 гг. — командир 207-й мотострелковой дивизии, первый заместитель командующего 1-й общевойсковой армией, командующий этой армией.

С 1988 по 1990 гг. — начальник штаба Московского военного округа. С 1990 по 1991 гг. — начальник штаба Западной группы войск, затем — начальник Главного оперативного управления — заместитель начальника Генштаба ВС РФ. С 1992 по 1999 гг. — командующий войсками Московского военного округа. В апреле 1999 г. уволен в запас по выслуге лет. Член КПСС с 1964 года. Делегат ХХVII съезда КПСС.

Награды

Награжден орденами Красной звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, «За военные заслуги», многочисленными медалями.

Постановлением губернатора Подмосковья от 22 октября 1999 года № 374-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».