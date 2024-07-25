Почетный гражданин Подмосковья и ветеран спецназа Сергей Лысюк отмечает юбилей

Он является президентом ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“», директором частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр специальной подготовки „Витязь“».

Лысюк родился 25 июля 1954 года в семье военного, после окончания средней школы он поступил в Орджоникидзевское краснознаменное военное училище им. С.М. Кирова ВВ МВД СССР и закончил его в 1975 году. После этого Лысюка направили проходить службу в отдельную мотострелковую дивизию особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского Внутренних войск МВД СССР.

С 1975 по 1994 годы он прошел путь от командира взвода до командира 6 отряда специального назначения «Витязь». Год он был замкомандира отряда спецназначения «Вега» МВД России, а с 1995 по 1996 годы — замначальника управления «В» центра спецназначения Федеральной службы безопасности РФ. Лысюк окончил службу в звании полковника.

Проходя службу в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения ВВ МВД им. Ф.Е. Дзержинского, принимал активное участие в создании и становлении подразделения спецназначения, впоследствии получившего название «Витязь». Является автором испытаний на право ношения крапового берета, автором методического пособия «Рекомендации по специальной подготовке подразделений специального назначения», инициатором и соавтором пистолета-пулемета «Витязь», принятого на вооружение в ВВ МВД России.

За период службы в различных должностях принимал участие более чем в 30 спецоперациях. В том числе в шести спецоперациях по освобождению заложников, в трех из них командовал группой захвата.

Сейчас он возглавляет центр специальной подготовки «Витязь», на базе которого проводятся соревнования по триатлону специального назначения среди подразделений спецназначения силовых структур РФ. Принимает активное участие в организации начальной военной подготовки мобилизованных и добровольцев от Московской области для успешного выполнения ими служебно-боевых задач.

Он является Героем РФ, получил медаль «Золотая звезда», награжден орденами «Боевого Красного Знамени», «Красной звезды», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в службе» II степени.

Постановлением губернатора Московской области от 14 июня 2023 года №144-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев благодарил Сергея Лысюка за подготовку бойцов.

«Хочу поблагодарить командиров, вас, Сергей Иванович (Лысюк — ред.), как ветерана нашего движения (братство краповых беретов «Витязь» — ред.). Мы сегодня занимаемся подготовкой бойцов, контрактников, и Сергей Иванович принимает в этом участие: и тактическая медицина, и все, что связано с выполнением боевых задач, — это очень важно», — подчеркнул губернатор.