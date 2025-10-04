Почетный гражданин Подмосковья, боец СВО Сергей Пешкин отмечает день рождения

В субботу общественный деятель, депутат совета депутатов городского округа Краснознаменск, директор МБОУ ДО «Спортивная школа» Краснознаменска, участник спецоперации Сергей Пешкин отмечает день рождения.

Он родился 4 октября 1992 года в деревне Колодкино Рузского района Московской области.

За время работы директором МБОУ ДО «Спортивная школа» Пешкин создал условия и обеспечил реализацию дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности. Возглавляемое им учреждение стало победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Будучи депутатом совета депутатов городского округа Пешкин ведет активную общественную деятельность, направленную на вовлечение молодежи в добровольческую работу и взаимодействие с волонтерами области, лично участвует в организации мероприятий в сфере молодежной политики и спорта, направленных на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В период пандемии коронавируса на территории Подмосковья он обеспечивал в городском округе Краснознаменск координацию деятельности волонтеров, лично участвовал в формировании и доставке продуктов, лекарств первой необходимости пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, одиноким, ветеранам, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В октябре 2023 года Пешкин вступил в ряды добровольческого формирования для участия в СВО в составе бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».

Постановлением губернатора Московской области от 31 октября 2024 года № 407-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

